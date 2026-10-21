Deportes

Betis vs Feyenoord: ¿Cómo le Fue al Mexicano Álvaro Fidalgo en Champions?

El equipo español buscaba su tercera victoria en la máxima competencia europea de clubes. Estos son los detalles

El Real Betis y el Feyenoord sostuvieron un duelo muy cerrado en el Estadio La Cartuja, casa del conjunto español.El Real Betis y el Feyenoord sostuvieron un duelo muy cerrado en el Estadio La Cartuja, casa del conjunto español. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+