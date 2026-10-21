Betis vs Feyenoord: ¿Cómo le Fue al Mexicano Álvaro Fidalgo en Champions?

De manera sorprendente, el Real Betis se colocó en la parte alta de la tabla general en la Champions League. Venció 1-0 al Feyenoord y llegó a 9 unidades, así que luego de tres jornadas mantiene el paso perfecto, al igual que el París Saint-Germain y el Real Madrid.

En la primera mitad el Betis hizo el gasto, peleó cada balón en todos los sectores de la cancha y se notaba que el triunfo estaba presupuestado. Pero enfrente tenía a un Feyenoord ordenado y que buscaba hacer daño al contraataque.

Llegaba y llegaba el equipo español al área visitante, pero faltaba precisión en el último pase o en el remate a puerta. Ni Parrot, Antony o Ezzalzouli, delanteros del Betis, estaban finos en la zona decisiva.

Desde la banca, el mexicano español Álvaro Fidalgo observaba las acciones del encuentro. Mientras más cerrado el marcador, se veía difícil que el entrenador lo tomara en cuenta. Porque Manuel Pellegrini no lo considera un revulsivo, alguien que pueda cambiar el rumbo del encuentro.

Con el empate 0-0 en la pizarra ambas escuadras se fueron al vestidor, aunque los locales merecían estar adelante. Pero el futbol no es de merecer, sino de concretar. El club español necesitaba ser más incisivo en la parte complementaria si quería lograr su tercera victoria en igual número de partidos de la Champions League.

Real Betis también arrancó mejor en la segunda mitad y poco a poco impuso su dominio en todas las estadísticas: mayor posesión de pelota, disparos a puerta y pases efectivos. Y aunque sumaba llegadas al área enemiga, no podía reflejarlo en el marcador.

Fue hasta el minuto 59 que el equipo albiverde se puso adelante. El 1-0 lo convirtió Isco desde los once pasos, luego de que el árbitro señaló pena máxima por una infracción en el área del Feyenoord.

Luego de la anotación en contra, el conjunto neerlandés comprendió que el plan de llevarse un punto del Estadio La Cartuja estaba fracasando, así que empezó a picar piedra para buscar un gol que equilibrara la balanza.

El Betis le cedió la iniciativa al Feyenoord y se agazapó para atacar con base en contragolpes. El entrenador Pellegrini hizo ajustes y mandó varios cambios para refrescar la media cancha: Dani Ceballes, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso y Nelson Deossa entraron al relevo.

Y mientras tanto, Álvaro Fidalgo seguía calentando la banca. Una vez agotadas las sustituciones, quedó claro que el examericanista no tiene el visto bueno del estratega Pellegrini.

Ya en la recta final, el Real Betis tuvo un par de opciones para marcar el segundo tanto pero se quedó corto. Así que luego de 90 minutos el 1-0 le bastó para sumar su tercer triunfo en igual número de partidos de la Champions League 2026.

Con este resultado, el club español llegó a 9 unidades y se ubicó en la posición 5 de la tabla general, abajo de otros cuatro equipos que también llevan paso perfecto y mejor promedio de goleo: el líder es el París SG, seguido de Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y el Betis.

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Con información de N+