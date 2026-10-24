Aseguran en AICM Más de 8 Mil Pastillas de Falsos Suplementos que Contenían Hidrocodona
Las tabletas con sustancias controladas fueron detectadas en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia
Las tabletas con sustancias controladas fueron detectadas en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia
El Gabinete de Seguridad informó que autoridades federales aseguraron 8 mil 659 tabletas con hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos alimenticios, tras una revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Personal de Aduanas, en coordinación con la Secretaría de Marina y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, decomisó los botes con las pastillas, las cuales, indicaron, contenían las sustancias que están sujetas a controles sanitarios.
"Esta acción es resultado del trabajo coordinado para fortalecer la vigilancia y los controles aduaneros, prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas y proteger la salud de la población", añadieron.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...