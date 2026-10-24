Aseguran en AICM Más de 8 Mil Pastillas de Falsos Suplementos que Contenían Hidrocodona

El Gabinete de Seguridad informó que autoridades federales aseguraron 8 mil 659 tabletas con hidrocodona y acetaminofén, ocultas en frascos de suplementos alimenticios, tras una revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Personal de Aduanas, en coordinación con la Secretaría de Marina y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, decomisó los botes con las pastillas, las cuales, indicaron, contenían las sustancias que están sujetas a controles sanitarios.

"Esta acción es resultado del trabajo coordinado para fortalecer la vigilancia y los controles aduaneros, prevenir el ingreso y la distribución irregular de sustancias controladas y proteger la salud de la población", añadieron.