Seguridad

Aseguran en AICM Más de 8 Mil Pastillas de Falsos Suplementos que Contenían Hidrocodona

Las tabletas con sustancias controladas fueron detectadas en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia

Frascos de suplementos con hidrocodona y acetaminofén asegurados en AICMFoto: Gabinete de Seguridad
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