Localizan Restos Humanos en Carretera de Veracruz; Autoridades Investigan

El hallazgo de restos humanos en dos puntos de la carretera El Chote-Espinal, a la altura de la comunidad de Francisco Villa del municipio de Papantla, provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, las partes presuntamente corresponderían a un hombre de entre 30 y 35 años esta estaban distribuidas en sitios separados por aproximadamente 800 metros.

Policías Municipales y Estatales, en coordinación con Fuerzas Federales, resguardaron la zona. La circulación vehicular fue suspendida por aproximadamente dos horas, mientras peritos y personal ministerial realizaban las diligencias.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios correspondientes. Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido establecida pero se mantienen las investigaciones después de los hechos ocurridos las primeras horas de este sábado.