Seguridad

Localizan Restos Humanos en Carretera de Veracruz; Autoridades Investigan

Las diligencias ministeriales se prolongaron durante aproximadamente dos horas, periodo en el que se interrumpió el paso vehicular

Localizan restos abandonados en carretera del norte de VeracruzLocalizan restos abandonados en carretera del norte de Veracruz. Foto: Juan Olmedo

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En Papantla, hallan restos humanos en la carretera El Chote-Espinal. La zona fue resguardada por autoridades durante dos horas

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