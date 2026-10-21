Cae en Veracruz Premio de 21MDP de la Lotería Nacional

Se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 4032, que contó con 21 millones de pesos como premio principal.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 35668.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz y las series número 2 y 3 fueron remitidas para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 8,9 y 3. Felicitaciones a los afortunados ganadores.