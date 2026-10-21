Economía

Cae en Veracruz Premio de 21MDP de la Lotería Nacional

El sorteo en su edición 4032 otorgó 21 millones al ganador en Martínez de la Torre al norte de la entidad

El sorteo de la Lotería Nacional entregó 21 millones en VeracruzEl sorteo de la Lotería Nacional entregó 21 millones en Veracruz. Foto: Lotería Nacional

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El sorteo 4032 de la Lotería Nacional otorgó 21 millones en Martínez de la Torre. El número ganador fue el 35668

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