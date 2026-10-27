Rays vs Brewers: Milwaukee Gana y Está a un Juego del Título de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee superaron 10 carreras a 1 a las Mantarrayas de Tampa Bay y se colocaron sólo un triunfo del primer trofeo de Grandes Ligas de su historia. Los Brewers han ganado los 3 primeros juegos de Serie Mundial, así que están a un pasito de la gloria.

Gracias a su poder ofensivo, Milwaukee se puso adelante en la tercera entrada por 2 carreras contra 0. Pero fue en la quinta entrada cuando se dio vuelo con 8 anotaciones.

Fue hasta el noveno inning que Tampa Bay pudo hacer la carrera de la honra, para no acabar en ceros al menos. Así que el tercer duelo finalizó 10-1 y los Brewers se fueron a descansar con la mente puesta en completar la obra muy pronto.

Milwaukee tendrá oportunidad de coronarse este martes 27 de octubre, cuando se lleve a cabo el cuarto partido del Clásico de Otoño. Mientras que a Tampa Bay le urge despertar ya, si es que pretende rebelarse y buscar una épica remontada.

Hay que mencionar que ningún equipo en la historia de la Major League Baseball (MLB) se ha recuperado de una desventaja de 3-0 en la serie de 7 juegos por el máximo trofeo.

El mexicano Jonathan Aranda no vio acción este día, ya que los Rays lo sustituyeron para el tercer partido, lo que causó sorpresa porque el pelotero de Tijuana era titular habitual.

Milwaukee, que no jugaba la final de las Grandes Ligas desde 1982, fue el mejor equipo de la fase regular. Luego, en los playoffs, barrió a los Dodgers de Los Ángeles, que son vigentes bicampeones.

En total los Cerveceros encadenan ocho victorias consecutivas impulsados por un ataque explosivo en el que sobresalen Jackson Chourio, que este lunes conectó cuatro hits y remolcó una carrera, y el también venezolano William Contreras, con tres imparables y una anotación impulsada.

Con sólo 22 años de edad, Chourio se convirtió en el quinto pelotero más joven en conectar cuatro hits en un Clásico de Otoño.

Luego de dos derrotas por la mínima en Milwaukee, los Rays guardaban algunas esperanzas de resurgir en casa en el tercer encuentro.

Pero Ante la impotencia de los 40,000 aficionados que se dieron cita en el Tropicana Field, las carreras de los Cerveceros fueron cayendo una tras otra hasta completar las 10 que sepultaron toda esperanza.

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Con información de N