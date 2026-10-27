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Rays vs Brewers: Milwaukee Gana y Está a un Juego del Título de la Serie Mundial

Los Cerveceros le dieron una paliza a las Mantarrayas en el tercer partido del Clásico de otoño

Sal Frelick (10), Brice Turang (2) y Jake Bauers (9) celebran el triunfo de los Cerveceros ante las Mantarrayas.Sal Frelick (10), Brice Turang (2) y Jake Bauers (9) celebran el triunfo de los Cerveceros ante las Mantarrayas. Foto: Reuters

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