Accidentes

Embajada de México en España Ofrece Asistencia Consular tras Choque de Trenes en Toledo

La representación diplomática expresa su pésame por el accidente que dejó decenas de muertos

Estado del tren AVE tras el accidente en el que colisionó con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda. Foto: EFEEstado del tren AVE tras el accidente en el que colisionó con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda. Foto: EFE
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