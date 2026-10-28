Embajada de México en España Ofrece Asistencia Consular tras Choque de Trenes en Toledo

La Embajada de México en España expresó su pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del choque de trenes registrado en Toledo, que dejó saldo al momento decenas de personas fallecidas.

A través de redes sociales, la representación diplomática compartió un mensaje a la comunidad mexicana en España tras la tragedia en ese país.

Informó que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) habilitó el teléfono 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

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Además, dio a conocer que para recibir asistencia consular, la comunidad mexicana puede comunicarse al número de teléfono +34 660 862 625.

“La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas que han resultado heridas”, indicó.

Autoridades locales confirmaron este miércoles que al menos 64 personas murieron en el accidente, pero advirtieron que los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados.

Ante ello, Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, expresó que podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados.

Detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos asciende a 58.

El choque ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron que el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

El tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que no acudan a las estaciones.

Fuentes de la organización empresarial CEOE dieron a conocer que entre los afectados se encuentra la exministra de Empleo, Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida.

De acuerdo con la agencia EFE, la estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra largas esperas de pasajeros, así como la de Atocha de Madrid.

SPB