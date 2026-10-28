¿Por Qué Amanece Frío y Hace Calor por la Tarde? Explicación de la Amplitud Térmica

Las mañanas frías y las tardes calurosas son una situación común en distintas épocas del año y en distintas regiones del país.

Este cambio de temperatura durante el día se conoce como amplitud térmica diaria y ocurre por la manera en que la Tierra pierde calor durante la noche y lo absorbe con la radiación solar.

¿Por qué hace frío al amanecer?

Durante la noche, la superficie terrestre pierde calor mediante un proceso conocido como enfriamiento radiactivo. Al no recibir energía del Sol, el suelo continúa liberando el calor acumulado durante el día y su temperatura disminuye progresivamente.

Por esta razón, la madrugada y los momentos previos a la salida del Sol suelen ser los más fríos. No es a la medianoche cuando necesariamente se registra la temperatura mínima, sino después de varias horas de enfriamiento nocturno.

Aunque el Sol comienza a salir, el calentamiento no es inmediato. Durante las primeras horas de la mañana, sus rayos llegan de manera inclinada y la superficie necesita tiempo para absorber suficiente energía y elevar su temperatura.

¿Por qué aumenta la temperatura por la tarde?

A medida que avanza la mañana, el Sol se eleva y sus rayos inciden de manera más directa sobre el suelo. Esto permite que la superficie reciba más energía y comience a calentarse.

Sin embargo, el suelo y el aire no alcanzan su temperatura máxima de inmediato. Ambos necesitan tiempo para absorber y transferir el calor, por lo que las temperaturas más altas suelen registrarse entre las 14:00 y las 16:00 horas, aunque el horario puede variar según las condiciones meteorológicas.

La nubosidad y la humedad también influyen en este proceso. Cuando hay poca nubosidad, la radiación solar puede calentar la superficie con mayor intensidad. En consecuencia, la diferencia entre el frío de la mañana y el calor de la tarde puede ser considerable.

En resumen, la amplitud térmica depende del equilibrio entre la pérdida de calor durante la noche y la energía solar recibida durante el día.