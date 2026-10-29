Salud

De EUA a Tijuana: Hacen Tutoriales para Cruzar la Frontera y Comprar Medicina GLP-1 Más Barata

Especialistas alertan sobre los riesgos de medicamentos para bajar de peso falsos y también sobre los efectos secundarios

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Estadounidenses Cruzan a México en Busca de Medicamentos GLP-1 90% Más Baratos

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