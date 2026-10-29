Política

‘Está Garantizada la Elección’, Dice Sheinbaum ante Cambios e Investigación en el INE

La mandataria dijo que las licitaciones del órgano electoral deben ser transparentes

Claudia Sheinbaum, presidenta de México hoyClaudia Sheinbaum, presidenta de México, habla sobre el conflicto en lNE. Foto: Presidencia de México

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