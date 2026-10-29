‘Está Garantizada la Elección’, Dice Sheinbaum ante Cambios e Investigación en el INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las elecciones de 2027 están garantizadas pese a los recientes cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de su titular, la ahora exconsejera Guadalupe Taddei Zavala, tras acusaciones de presunta corrupción. Por su parte, el INE afirm{o que el órgano electoral "está fuerte".

“En este momento lo que hay que garantizar es la elección del próximo año, que está garantizada; hay una presidenta interina y se tiene que nombrar a un nuevo presidente este año”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Sostuvo que las licitaciones que se realicen en el órgano electoral deben ser transparentes, esto ante los señalamientos contra empresas contratistas de material electoral, lo cual está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Todas las licitaciones que se realicen, hay que garantizar que son transparentes y no están vinculadas a esta red que viene de hace mucho, eso hay que garantizar", dijo la presidenta.

En ese sentido, la mandataria anunció que la próxima semana presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de México opere como una empresa con una estructura compuesta por un consejo de administración y mecanismos de supervisión externa.

Esto, con el objetivo de ampliar la producción de material electoral y revisar la contratación de proveedores privados.

"Porque ahí es donde debe producirse la mayor parte del material electoral y otro material electoral que tenga que ver con los chalecos, con los que trabajan en el INE, de las casillas, de las mamparas. Que se abra todo eso", anunció la presidenta.

El pasado lunes 26 de octubre, Guadalupe Taddei renunció a su cargo como consejera presidenta del INE tras una serie de señalamientos por presunta corrupción, conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos.

En su lugar fue designada la consejera presidenta provisional Blanca Cruz García, mientras es nombrada una consejera presidenta que estará en el cargo hasta 2032.

Por su parte, la funcionaria Blanca Cruz García también garantizó que las acciones de la antigua dirigencia no afectarán a la organización del proceso electoral 2026-2027 y que el INE se mantiene en plena capacidad institucional.

"El INE está fuerte, el INE está firme", aseguró la funcionaria electoral.

En semanas recientes, se dio a conocer una presunta red de contratos y adjudicaciones millonarias vinculadas a proveedores de la institución como el empresario José Alfredo Hernández Casillas, lo que generó una grave crisis reputacional.

Ante los señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el uso indebido de recursos públicos en el INE y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

En tanto, la dirigencia nacional del PAN presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como peculado y cohecho.

TLS