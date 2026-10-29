La Próxima Semana Presentan Propuesta para que Talleres Gráficos se Vuelva Empresa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de México opere como una empresa con un consejo de administración y mecanismos de supervisión externa, con el objetivo de ampliar la producción de material electoral y revisar la contratación de proveedores privados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la mayor parte de la papelería y los insumos utilizados en las elecciones deberían producirse en esta empresa del Estado, incluidos materiales como boletas, chalecos, mamparas y artículos para las casillas.

La titular del Ejecutivo subrayó que el problema estructural más grave radica en la existencia de un pequeño grupo de empresas que han operado como intermediarias o coyotes durante más de dos décadas.

Explicó que, desde 1999, dos o tres compañías integradas en esquemas de duopolio o triopolio se han repartido los contratos de papelería electoral tanto del INE como de los organismos electorales locales.

La presidenta denunció que muchas de estas firmas ni siquiera cuentan con trabajadores propios y actúan únicamente como intermediarias que han corrompido los procesos de licitación a lo largo de los años.

De cara al próximo proceso electoral, la mandataria reafirmó la importancia de garantizar que toda la papelería requerida sea producida a tiempo y a través de licitaciones completamente transparentes y honestas.

Para concluir, evocando las luchas históricas impulsadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la presidenta afirmó que así como en su momento se erradicó a los "mapaches electorales" que ejecutaban fraudes en las urnas, ahora corresponde acabar con los coyotes que se enriquecen con el presupuesto público destinado a las instituciones electorales.