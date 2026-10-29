Política

La Próxima Semana Presentan Propuesta para que Talleres Gráficos se Vuelva Empresa

La Presidenta reiteró la necesidad de que la Federación revise los contratos y se deslinden responsabilidades

La Próxima Semana Presentan Propuesta para que Talleres Gráficos se Vuelva EmpresaPresentaran Propuesta para que Talleres Gráficos se Vuelva Empresa. Foto: CUARTOSCURO

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Claudia Sheinbaum propone que Talleres Gráficos de México opere como empresa estatal para producir material electoral.

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