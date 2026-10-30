Seguridad

Detienen a Pareja de Carteristas en la Alameda en el Centro de Monterrey, NL

Los sujetos presuntamente robaban a usuarios del transporte público mientras abordaban a las unidades

DetenidosLos sujetos son acusados de robar a usuarios del transporte público. Foto: Policía Monterrey

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