Detienen a Pareja de Carteristas en la Alameda en el Centro de Monterrey, NL

Dos presuntos carteristas fueron detenidos luego de ser señalados por robar las pertenencias de usuarios del transporte público que se encontraban abordando al camión en el centro de Monterrey, Nuevo León. El momento en que cometían estos presuntos robos quedó captado por cámaras de seguridad.

En los videos se puede observar cómo los presuntos carteristas se acercaban a los usuarios y aprovechaban los empujones y las distracciones para cometer los robos. Entre los objetos que presuntamente sustraían se encontraban carteras y teléfonos celulares, además de pertenencias que sacaban del interior de las mochilas de las víctimas.

Tras detectar estas actividades mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad, elementos de la Policía de Monterrey comenzaron a seguir los movimientos de los sospechosos para conocer la ruta que tomaban después de cometer los robos. Con esta información, los oficiales lograron ubicarlos cerca de la Alamaeda Mariano Escobedo.

Fue sobre el cruce de la avenida Pino Suárez y Washington donde elementos de seguridad lograron capturar a la pareja de carteristas. Autoridades informaron que durante el arresto se presentaron algunos forcejeos, lo que dificultó la detención.

Los detenidos fueron identificados como Aldo Cristian 'N', de 33 años, y Miriam Mayte 'N', de 37 años de edad, quienes presuntamente participaban en los robos a usuarios del transporte público. Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público, quienes determinarán su situación legal.