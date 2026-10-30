Internacional

Embajada de México en España Denuncia Desaparición de Mexicano Tras Accidente de Trenes

La Cancillería mantiene contacto con los familiares del connacional y coordina con las autoridades españolas las acciones de seguimiento

Embajada de México en España Denuncia Desaparición de Mexicano Tras Accidente de TrenesEmbajada de México en España Denuncia Desaparición de Mexicano Tras Accidente de Trenes. Foto: Reuters

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La Cancillería acompaña a familiares de mexicano desaparecido en accidente ferroviario en España.

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