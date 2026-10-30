Embajada de México en España Denuncia Desaparición de Mexicano Tras Accidente de Trenes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que familiares del mexicano Fernando de Jesús Calvillo Silva, quien permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, España, llegaron a Madrid, donde recibieron el acompañamiento de personal de la Embajada de México.

A través de un mensaje publicado este viernes 30 de octubre, la Cancillería señaló que el titular de la Sección Consular recibió a los familiares y los ha acompañado en las gestiones correspondientes. Además, indicó que la representación diplomática mantiene comunicación permanente con las autoridades locales para dar seguimiento al caso.

La Embajada de México en España también interpuso una denuncia por la desaparición del connacional ante las autoridades correspondientes, como parte de las acciones para apoyar en su localización.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. De ellos, siete sufrieron lesiones leves, recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, mientras que un pasajero más continúa sin ser localizado.

El mexicano fue identificado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, quien se encontraba de vacaciones en España. De acuerdo con información compartida por sus familiares, viajaba en el vagón 8 del tren que cubría la ruta Madrid-Sevilla.

El último contacto con su hermana ocurrió el 27 de octubre, cuando le envió fotografías de su viaje. Sin embargo, después del accidente ferroviario sus familiares perdieron comunicación con él y comenzaron a buscar información sobre su paradero.

Inicialmente, Fernando no aparecía en los registros de personas lesionadas ni fallecidas, por lo que sus familiares solicitaron apoyo para conocer su situación y dar con su paradero.