Ucrania y Rusia Comienzan a Entregar Ayuda Humanitaria en Oleshki y a Evacuar a Civiles

Ucrania y Rusia han empezado a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en Jersón, anunciaron ambas partes en Telegram.

Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova, defensores del pueblo de Ucrania y Rusia respectivamente, ya se encuentran en Oleshki, donde organizan la evacuación, según dijo Lantrátova en un mensaje en Telegram y que confirmó también David Arajamia, jefe del grupo parlamentario oficialista de Ucrania, Servidor del Pueblo.

Lantrátova explicó que se organiza la evacuación según quienes quieren "marcharse a territorio de Rusia" y a quienes desean hacerlo a "territorio de Ucrania".

Aseguró que "todos tendrán la posibilidad" de abandonar la localidad, ocupada por Rusia desde 2022, año en que inició la guerra a gran escala.

La defensora del pueblo rusa especificó que han sido habilitados 25 autobuses con 750 lugares para "la salida voluntaria y segura" de la población civil.

Además, nueve ambulancias atendidas por medio centenar de paramédicos ayudarán a salir a las personas sin movilidad que hayan decidido abandonar esta localidad ubicada en la primera línea del frente de guerra.

Lantrátova anunció también el inicio de la entrega de "varias decenas de toneladas de ayuda humanitaria: alimentos, medios de higiene, combustible para generadores y otros bienes de primera necesidad".

"Trajimos lo que nos pidió la gente. Para aquellos que decidieron permanecer aquí esto es de especial importancia. Esta es su casa. Necesitan cuidar de sus allegados", indicó.

Por su parte el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, subrayó que el alto el fuego sigue en vigor 80 horas después de que se declarara y explicó que dialoga con los vecinos para saber sus necesidades.

"Estamos en Oleshki, allí se reúne la gente que quiere marcharse a territorio de Rusia, allá los que quieren ir a territorio de Ucrania. Todos tendrán la posibilidad de hacerlo, por ello la gente se está montando paulatinamente en los autobuses", afirmó.

Con información de EFE.

LECQ