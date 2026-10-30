Internacional

Ucrania y Rusia Comienzan a Entregar Ayuda Humanitaria en Oleshki y a Evacuar a Civiles

Los defensores del pueblo de Ucrania y Rusia, Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova, respectivamente, organizan la evacuación

Yana Lantratova y Dmytro Lubinets hablan con periodistas frente a un convoy de ayuda humanitariaYana Lantratova y Dmytro Lubinets hablan con periodistas frente a un convoy de ayuda humanitaria. Octubre 30, 2026. Foto: Vía Reuters

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