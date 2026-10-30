Choque de Helicópteros en Oregon Deja Tres Personas Muertas

El jueves dos helicópteros chocaron en el aire y se desplomaron sobre un campo agrícola cerca de un pequeño aeropuerto al suroeste de Portland.

Las autoridades informaron que las tres personas a bordo murieron. El accidente obligó a cerrar una carretera en Oregon.

El jefe policial del condado de Yamhill, Sam Elliott, ofrecío durante una conferencia de prensa información de las víctimas.

Precisó que se trata de Tyler Sturdevant, de 38 años, piloto de Oregon; Maddie Aasbo, de 22 años, instructora de vuelo de Texas y un piloto estudiante del Reino Unido, del que no ha sido revelada su identidad.

Según la oficina de la policía Aasbo y el piloto estudiante británico iban en una de las aeronaves, en tanto que Sturdevant viajaba en la otra.

Los equipos de emergencia acudieron aproximadamente a las 2:15 de la tarde por reportes de un choque a unos kilómetros al este del aeropuerto de McMinnville, según la oficina del jefe policial.

Hasta la noche del jueves, las autoridades trabajaban en las labores de recuperación.

En fotografías publicadas por la oficina del jefe policial se observa un helicóptero verde destrozado y volcado boca abajo en un campo, en tanto que un helicóptero rojo aparece destrozado.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el choque fue entre un Robinson R22, una aeronave biplaza, y un Airbus H125, que puede transportar hasta seis pasajeros, según su configuración.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el caso.

Con información de AP.

LECQ