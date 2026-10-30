Internacional

Choque de Helicópteros en Oregon Deja Tres Personas Muertas

El siniestro en el que las aeronaves chocaron en el aire y se desplomaron ocurrió cerca de un aeropuerto al suroeste de Portland

Uno de los helicópteros involucrados en el choque en Oregon.Foto: Yamhill County Sheriff's Office via AP

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