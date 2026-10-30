Lista de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 30 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 13 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas, 2 rodadas en patines y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; de las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Secretaría de Gobernación en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Locos por las Motos Ciudad de México rodarán a las 20:30 horas de gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc; a las 21:00 horas del Deportivo Santa Cruz Meyehualco en avenida Genaro Estrada y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa; a las 21:30 horas de Calzada Ermita Iztapalapa 3573, colonia Primera Ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa con destino a avenida Texcoco 56400, colonia Los Reyes Acaquilpan, Estado de México.

Callejeros CDMX rodarán a las 21:30 horas del Estadio Olímpico Universitario, en avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 20:00 horas de Caballito de Reforma con destino a San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ