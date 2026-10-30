Sociedad

Temblor en México Hoy: ¿Cuál es la Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes?

Los primeros sismos de este viernes se registraron en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Simulacro de sismo en Reforma, CDMXSimulacro de sismo en Reforma, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, dos sismos en Oaxaca nos recuerdan la actividad sísmica constante en México. Infórmate sobre la magnitud y ubicación de estos eventos.

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