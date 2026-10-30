Temblor en México Hoy: ¿Cuál es la Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes?

Todos los días se registran sismos en México, principalmente en el sur del país, y algunos pueden sentirse en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no siempre se activa la alerta sísmica; en N+ te decimos dónde tembló hoy, 30 de octubre de 2026.

Cabe destacar que el territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Además, hasta este viernes se han registrado 3,267 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio de 2026, la más grande de magnitud 6.5, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismos hoy en México

Este viernes 30 de octubre, el Sismológico Nacional ha registrado estos temblores:

A las 2:42 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 53 kilómetros (km) al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 11 km de profundidad.

A las 4:06 horas, se reportó sismo e magnitud 4.3 a 59 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 13 km de profundidad.

A las 7:16 horas, sismo de magnitud 4.3 a 238 km al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur, a 10 km de profundidad.

A las 8:02 horas, sismo magnitud 4.2 a 128 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 10:43 horas, sismo de magnitud 4.3 a 95 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 9 km de profundidad.

Durante el mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3,133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5. El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5, el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.



Con información de N+