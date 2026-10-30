Marcha Nacional IMSS: Cientos de Trabajadores y Jubilados se Movilizarán Hoy a esta Zona de CDMX

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) este viernes, con la finalidad de realizar otra marcha multitudinaria en demanda de una mesa de diálogo.

Ante la previsión de afectaciones en varios puntos de la capital mexicana, aquí te informamos a qué hora será la movilización y a dónde se trasladarán los manifestantes, para que tomes previsiones y evites los bloqueos de este día.

También puedes seguir todos los canales de N+ para informarte sobre todas las protestas previstas para hoy, así como para conocer la situación en las vialidades y el sistema de transporte público en la capital mexicana.

Nueva marcha del IMSS hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha del IMSS será en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 15:00 horas, alrededor de 3 mil trabajadores y jubilados se concentrarán en dos puntos:

El primero en Centro Médico Nacional Siglo XXI, localizado en la avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores El segundo en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez.

De ahí avanzarán en marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada sobre Abraham González número 48, también de la colonia Juárez.

La SSC añadió que se prevé que durante el día arriben autobuses provenientes de diferentes estados de la República.

Estas son las demandas de los manifestantes

La nueva marcha del IMSS en CDMX será para exigir la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del IMSS.

Así como para solicitar la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos internos.

También pedirán el respeto integral a sus derechos laborales, el abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, la revalorización de sus contratos colectivos y una jubilación digna con garantías.

Asimismo, un incremento salarial directo al tabulador, el fin de la precarización en el seguro social, y el cese inmediato a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

La SCC indicó que se espera que se sume en apoyo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

SPB