Marchas

Marcha Nacional IMSS: Cientos de Trabajadores y Jubilados se Movilizarán Hoy a esta Zona de CDMX

Este viernes se prevén afectaciones viales por movilización de personal del Seguro Social en la capital mexicana

Marcha de trabajadores y jubilados del IMSS en CDMX el 21 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de trabajadores y jubilados del IMSS en CDMX el 21 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+