Detienen a Presunto Responsable de Envenenar y Matar a Varios Perros en La Condesa, CDMX

Este viernes, 30 de octubre de 2026, se dio a conocer la detención del presunto responsable de envenenar y matar al menos a dos perros en la Condesa y Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Mediante redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, informó que la detención se logró gracias al trabajo de todas las autoridades.

“Me están informando, en este momento, que detuvieron al presunto mata perros de la Condesa. La información que dimos y el trabajo de todas las autoridades fue clave. Esperemos información al respecto”, indicó.

Cabe recordar que el pasado 27 de octubre, se generó un reporte proveniente de una clínica veterinaria ubicada en la colonia Condesa, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

De inmediato, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX junto con personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la alcaldía realizaron recorridos en la zona, durante los cuales localizaron un trozo de salchicha que contenía una píldora azul, el cual podría estar relacionado con los hechos.

Con los indicios recabados y mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2), se iniciaron los trabajos de identificación y búsqueda del posible responsable.

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Identifican a sospechoso

La SSC informó que derivado de las denuncias de vecinos y el seguimiento de cámaras, se identificó a una persona sospechosa de haber dejado los cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la Condesa y Parque España.

Este viernes, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, oficiales de la SSC le marcaron el alto a un hombre que coincidía con las características, quien al efectuarle una revisión preventiva, comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado y será trasladado al Ministerio Público correspondiente.

De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión sufrida hacía un familiar, al parecer su hijo, por un perro en días pasados, antecedente que forma parte de las líneas de investigación.

Con información de N+