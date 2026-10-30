Seguridad

Detienen a Presunto Responsable de Envenenar y Matar a Varios Perros en La Condesa, CDMX

De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión sufrida hacía un familiar en días pasados

Detención de responsable matar perros en La Condesa, CDMXDetención de responsable matar perros en La Condesa, CDMX. Foto: SSC

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Arrestan al presunto responsable de matar perros en La Condesa, CDMX. La alcaldesa Rojo de la Vega anuncia el avance gracias a la labor de las autoridades.

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