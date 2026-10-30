Internacional

Elecciones EUA 2026: Papa León XIV Vota por Correo para Comicios de Mitad de Mandato

‘El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos’, destaca el Vaticano

Papa León XIV durante encuentro con el mundo de la cultura en Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026. Foto: Reuters | ArchivoPapa León XIV durante encuentro con el mundo de la cultura en Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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