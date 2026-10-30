Elecciones EUA 2026: Papa León XIV Vota por Correo para Comicios de Mitad de Mandato

El papa León XIV, quien nació en Chicago, votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de América (EUA), que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre 2026.

La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el pontífice envió su voto por correo a Chicago, al ejercer su derecho como ciudadano estadounidense.

"En consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago", dio en un comunicado.

Además, dio a conocer que "el Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, es la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.

La jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer, reconoció en el diario Chicago Sun-Times que Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones.

Según el medio, el papa realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones.

Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

EFE apuntó que además, Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del pontífice ocurre en un año en el que se han evidenciado sus diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

León XIV ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EUA e Israel contra la república islámica el 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra.

Mientras que Trump ha llegado a decir que el papa pone "en peligro a muchos católicos y a muchas personas" porque, si de él dependiera, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear".

SPB