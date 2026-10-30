Seguridad

Jóvenes Sicarios Encabezaban la Banda de ‘Los Cromos’ en Oaxaca

La fiscalía del estado reveló información de algunos de los detenidos durante operativos, que da cuenta de la gran participación de jóvenes en la ola de violencia

‘El Ácido’ luego de su detención‘El Ácido’ luego de su detención. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

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