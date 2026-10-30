Jóvenes Sicarios Encabezaban la Banda de ‘Los Cromos’ en Oaxaca

La banda de ‘Los Cromos’, la organización delictiva que durante meses fue la principal generadora de violencia en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, y otros municipios del Istmo de Tehuantepec está integrada por una gran cantidad de adolescentes que participaban en las actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidios.

La Fiscalía de Oaxaca reveló información de algunos de los detenidos durante los operativos realizados la semana pasada, que da cuenta de la importante participación de jóvenes en la ola de violencia que ha vivido esta ciudad.

El fiscal oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla se refirió a dos en concreto: ‘El Ácido’, de 19 años y ‘El 22’, un joven de 18 años:

“El caso de ‘El 22’ era un jefe de sicarios de ‘El Cromo’ y por información que tenemos de las otras personas que fueron detenidas, nos refieren que por lo menos participó en más de 30 homicidios, esta persona, es un chico de 18 años que tenía trabajando con la estructura de ‘Cromo’, más o menos cuatro años, igual ‘El Ácido’, son chicos. ‘El Ácido’ era parte de la estructura de ‘El 22’, el jefe, digamos era ‘El 22’ y ‘El Ácido’ era parte de los que los acompañaban”.

Según la fiscalía oaxaqueña, durante el combate a la banda de ‘Los Cromos’ han sido detenidas casi 300 personas.

De las últimas detenciones realizadas en Juchitán y otros municipios del Istmo, hasta la caída de ‘El Cromo’, alrededor del 70% son jóvenes que, en promedio, tienen 21 años.

Lo preocupante, es que, al igual que ‘El Ácido’ y ‘El 22’, llevaban ya varios años formando parte de estas estructuras criminales.

“La mayoría de ellos que ya hemos ido platicando, iniciaron en actividades delictivas muy tempranas, 13, 14 años como halcones, imagínense, a los 18, 19 años, evidentemente tienen ya toda una experiencia en esta manera delincuencial, eso es lo que no nos debemos acostumbrar, esto es lo que no es normal”, señaló Rodríguez Alamilla.

Para la fiscalía, la detención de ‘El Cromo’ trajo consigo una fragmentación de la banda en cuatro facciones delictivas, que son las que actualmente se disputan el control de las actividades ilícitas en la ciudad, y es también el principal factor del repunte de violencia tras la caída del líder de esta banda delincuencial.

Con información de Jorge Morales.

LECQ