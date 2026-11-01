Tiroteos en Dallas Dejan 4 Muertos y 15 Heridos en Halloween

La policía de Dallas informó que cuatro personas murieron y quince resultaron heridas tras dos tiroteos separados en un barrio de la ciudad.

El jefe de policía, Daniel Comeaux, indicó que aún se está investigando si los tiroteos en el barrio de Deep Ellum están relacionados. Este incidente fue uno de los varios sucesos violentos ocurridos en todo el país durante el fin de semana de Halloween.

Comeaux declaró que se produjeron tres tiroteos distintos y que aún se desconocen las razones. Añadió que se realizaron algunos arrestos, pero no especificó cuántos ni qué cargos se presentaron.

“Es una escena muy extensa. Está muy dispersa”, dijo Comeaux. “Estamos entrevistando a algunas personas que hemos arrestado, todavía tratando de averiguar exactamente cómo se relaciona con todos los tiroteos que han ocurrido aquí”.

Por otra parte, una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo masivo a las afueras del Legion Field en Birmingham, Alabama, después del partido anual de fútbol americano 'Magic City Classic' el sábado por la noche, según informó la policía.

Michael Pickett, jefe del Departamento de Policía de Birmingham, dijo que la mayoría de los espectadores y familiares habían abandonado las instalaciones del estadio después del partido, pero el tiroteo ocurrió cerca, donde los vendedores estaban instalados a lo largo de la avenida Graymont.

Dijo estar “muy agradecido de que no hubiera más heridos”.

Las circunstancias del tiroteo no estaban claras.

El portavoz de la policía, De'Rell Freeman, dijo que una persona había sido detenida y trasladada a la jefatura de policía para ser interrogada, y que se habían encontrado y asegurado "varias armas".

Alabama State y Alabama A&M son universidades históricamente afroamericanas y archirrivales cuyo encuentro anual se disputa desde hace más de 100 años. Casi 70.000 aficionados asistieron al partido del sábado, que ganó Alabama A&M por 31-28. Este evento atrae a algunas de las mayores multitudes del país para partidos de su división de fútbol americano universitario.