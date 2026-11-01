Irán Advierte que una Nueva Guerra con EUA Podría Prolongarse Más que la Anterior

Irán advirtió este domingo que una nueva guerra con Estados Unidos podría prolongarse más que el último y más reciente conflicto y que el presidente estadounidense, Donald Trump, no sería quien determine su duración.

"Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión", declaró el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal iraní.

Akraminia se refería a la fase más intensa de los combates de la guerra iniciada el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió lanzando misiles y drones en toda la región, mientras que los grupos armados que respaldan también entraron en combate en Líbano y Yemen.

El ministro iraní de Defensa, Mehrdad Akhlaghi, advirtió este domingo de una respuesta "proporcionada, decisiva y contundente" ante cualquier ataque contra el país, según la televisión estatal.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el sábado que Estados Unidos ha destruido gran parte de las capacidades militares de Irán, pero que aún debe "ocuparse" de uno o dos objetivos.

"Hemos destruido su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos de uno o dos emplazamientos, pero podemos hacerlo en diez minutos", afirmó Trump.