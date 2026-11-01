GP de México 2026: Calles Cerradas y Alternativas Viales en CDMX

Con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre las posibles afectaciones viales en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realiza la competencia.

Para facilitar los traslados, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán un operativo con labores de agilización de la movilidad vehicular y peatonal, principalmente durante el ingreso y la salida de los asistentes.

La dependencia recomendó a los automovilistas anticipar sus recorridos y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en las inmediaciones del recinto.

¿Qué calles podrían verse afectadas por la Fórmula 1?

Las principales complicaciones de tránsito se esperan alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La SSC advirtió sobre posibles afectaciones durante la llegada y salida del público, aunque no estableció un listado de cierres totales permanentes ni horarios específicos para los bloqueos.

Por ello, quienes necesiten circular por la zona de Ciudad Deportiva deberán considerar tiempos adicionales de traslado y atender las indicaciones del personal de tránsito.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar el tráfico?

Para reducir los tiempos de traslado durante el Gran Premio de México, la SSC recomendó utilizar las siguientes avenidas:

Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Calzada General Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente, Canal de Río Churubusco.

Avenida Plutarco Elías Calles.

Avenida Té.

Estas vialidades permitirán rodear la zona del autódromo y evitar, en la medida de lo posible, la concentración vehicular en sus accesos.