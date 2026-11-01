Sheinbaum Conmemora el Día de Muertos y Destaca el Valor de las Tradiciones Mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de preservar las tradiciones mexicanas durante las celebraciones del Día de Muertos, que se realizan este 1 y 2 de noviembre en distintas regiones del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó el valor cultural de esta festividad y el significado de los elementos que forman parte de las ofrendas dedicadas a los seres queridos que fallecieron.

“Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad”, expresó.

En otro mensaje, señaló que las flores de cempasúchil, las veladoras y los altares representan muestras de cariño y respeto hacia quienes ya no están.

“Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron. Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”, publicó.

En México, el Día de Muertos es una de las festividades más representativas de la cultura nacional. Durante estas fechas, las familias colocan ofrendas con fotografías, alimentos, bebidas, veladoras y flores para recordar a sus seres queridos.

Tradicionalmente, el 1 de noviembre se dedica a los niños fallecidos y el 2 de noviembre a los adultos.