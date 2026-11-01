Sociedad

Sheinbaum Conmemora el Día de Muertos y Destaca el Valor de las Tradiciones Mexicanas

"Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos", difundió la presidenta a través de sus redes sociales

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México
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