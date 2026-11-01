Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿A Qué Hora Llegan Los Niños Difuntos Hoy 1 de Noviembre?

Este día se dedica a recibir y recordar a los llamados angelitos, de acuerdo con las creencias populares

Altar de Día de MuertosUna ofrenda tradicional de Día de Muertos en México. Foto: Cuartoscuro

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