Día de Muertos 2026: ¿A Qué Hora Llegan Los Niños Difuntos Hoy 1 de Noviembre?

Este domingo 1 de noviembre de 2026, las familias mexicanas conmemoran a los niños fallecidos, conocidos como angelitos. De acuerdo con la tradición de Día de Muertos, sus almas regresan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos y encontrarse con las ofrendas colocadas en su memoria.

Esta celebración forma parte de una de las tradiciones más representativas de México, en la que se combinan elementos de las culturas prehispánicas con las creencias religiosas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mixquic Celebra el Día de Muertos con Juego de Pelota Prehispánico

En ese sentido, el calendario católico establece el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha dedicada a recordar a quienes fallecieron y son considerados santos.

¿A qué hora llegan los niños difuntos este 1 de noviembre?

Aunque no existe una hora establecida de manera universal para recibir a los pequeños difuntos, la creencia popular señala que su llegada comienza durante los primeros minutos del 1 de noviembre, es decir, a partir de las 00:00 horas. Por ello, algunas familias acostumbran tener listos sus altares desde la noche del 31 de octubre.

De acuerdo con esta tradición, las almas de los menores regresan para reunirse simbólicamente con sus seres queridos. Las familias preparan ofrendas con juguetes, dulces, alimentos y otros objetos que recuerdan los gustos de los pequeños.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) explica que las celebraciones del Día de Muertos comienzan días antes del 1 y 2 de noviembre. Según algunas costumbres, el 28 de octubre se recuerda a quienes murieron en accidentes o de manera trágica, mientras que el 30 y 31 de octubre se destinan, en determinadas tradiciones, a los niños que fallecieron sin recibir el bautismo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que el Día de Muertos es una celebración que enlaza el pasado con el presente mediante rituales y creencias provenientes de las antiguas civilizaciones mesoamericanas.

En la cosmovisión mexica, por ejemplo, el Mictlán era el lugar al que llegaban las personas fallecidas. Para alcanzar su destino, las almas debían atravesar nueve niveles y superar diferentes obstáculos, entre ellos el cruce de un río con la ayuda de un perro.

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