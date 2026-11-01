Frente Frío 4 Congela Estados del Norte y Activan Alerta por Lluvias Este Domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del frente frío número 4, que se aproximará a México este domingo 1 de noviembre y provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en estados del norte.

El sistema frontal se acercará a Baja California, donde se esperan lluvias fuertes a puntuales intensas. También habrá rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

Para el lunes y martes, el frente frío y su masa de aire polar avanzarán sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del país, con chubascos, lluvias fuertes y bajas temperaturas.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Los vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. El jueves se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Clima para hoy domingo 1 de noviembre: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Baja California (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste).

Bajas temperaturas:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el lunes 2 de noviembre: ¿Dónde lloverá?