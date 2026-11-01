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Frente Frío 4 Congela Estados del Norte y Activan Alerta por Lluvias Este Domingo

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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