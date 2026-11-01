Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 1 de Noviembre 2026

Este domingo 1 de noviembre de 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones a la circulación por accidentes, cierres parciales, bloqueos y carga vehicular, situaciones que podrían ocasionar retrasos durante los traslados.

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), los incidentes viales pueden generar tránsito lento y complicaciones para los automovilistas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, conducir con precaución y respetar los señalamientos para evitar accidentes.

También es importante mantenerse informado sobre las movilizaciones previstas para esta jornada, ya que podrían afectar la circulación en distintos puntos del país.

Para consultar actualizaciones sobre accidentes, cierres y condiciones viales, los conductores pueden revisar las cuentas oficiales de X de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE).

A continuación, te compartimos los tramos carreteros con incidentes y afectaciones reportadas.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

09:53 horas. En Veracruz reportan un incendio de un auto Tsuru en carretera federal 129 Amozoc - Nautla, a la altura de la localidad el Progreso, perteneciente al municipio de Martínez de la Torre.

09:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 98, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga).

09:48 horas. En Jalisco se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 434+500 de la carretera Maravatio - Zapotlanejo, con dirección a Zapotlanejo, Jalisco.

09:11 horas. En Campeche continua cierre intermitente de circulación por presencia de personas cerca del Km 121+500, de la carretera Villahermosa-Cd. del Carmen, con dirección a Nuevo Progreso.

09:06 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

08:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles.

08:27 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). Toma tus precauciones.

07:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

07:38 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 166, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido.

07:19 horas. En Michoacán se registra cierre total de circulación por accidente cerca del Km 187+900, de la carretera Maravatío - Zapotlanejo (directo), con dirección a Zapotlanejo, Jal. Atienda indicación vial.

06:04 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Cuernavaca, continúa neblina del km 36 al km 49. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

05:44 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 80, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

05:43 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 166. Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Maneja con precaución.