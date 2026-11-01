Movilidad

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 1 de Noviembre 2026

Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, conducir con precaución y respetar los señalamientos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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