Alertan por Inundaciones y Deslaves en México ante Lluvias y Frente Frío 4 este Fin de Semana

Las lluvias previstas para este fin de semana podrían provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de ladera de distintos estados de México. Ante este panorama, las autoridades piden extremar precauciones, especialmente en comunidades cercanas a cuerpos de agua y terrenos con pendientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias puntuales fuertes continuarán en zonas de Baja California y Sonora debido a la interacción de un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical y la humedad aportada por un río atmosférico.

Además, se prevé la llegada del frente frío número 4 durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo en el noroeste del país.

En otras regiones, canales de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas en Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Entre las señales de alerta que deben observarse están la acumulación de nubes oscuras, el aumento repentino del viento, la subida del nivel del agua y el desprendimiento de piedras en terrenos inclinados.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos. También sugieren identificar los refugios temporales cercanos, reducir los desplazamientos y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Otra medida preventiva es mantener libres de basura las coladeras, cunetas y cauces de ríos, ya que los residuos pueden obstruir el drenaje y favorecer las inundaciones.

Las personas que viven en zonas de riesgo deben mantenerse informadas sobre el pronóstico del tiempo y consultar los atlas de riesgo de sus municipios para conocer los peligros de su localidad.