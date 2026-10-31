Internacional

Temblor de Magnitud 5.2 Sacude Panamá Este Sábado

Hasta el momento no se reportan víctimas o daños

Cuerpos de emergencia se movilizan ante temblor en PanamáEl sismo fue superficial, a 10 km de profundidad. Foto: Reuters| Archivo
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