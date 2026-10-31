Temblor de Magnitud 5.2 Sacude Panamá Este Sábado

Un sismo de magnitud 5.2 se registró este sábado en Panamá sin que de momento se reporten víctimas o daños, tres semanas después de un potente terremoto que dejó tres muertos y daños en infraestructuras, informaron institutos geológicos.

El movimiento fue superficial (a 10 km de profundidad) y su epicentro fue ubicado 18 km al este de la localidad de Tonosí. Se produjo a las 10:50 (tiempo local).

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor tuvo una magnitud de 5.2, aunque el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo situó inicialmente en 6.1.

No se reportaron en lo inmediato víctimas o daños. De forma preventiva, el servicio de metro fue interrumpido y sus pasajeros evacuados de los trenes y las estaciones.

Panamá fue sacudida el 9 de octubre por un violento terremoto de 7.7 que dejó tres fallecidos más de 2 mil damnificados.

Además, causó afectaciones en unas 1.300 viviendas y 400 escuelas.

Con información de AFP.