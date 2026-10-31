París Registra Enfrentamientos entre Policías y Manifestantes Durante Protestas

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes marcaron el cierre de una de las movilizaciones realizadas este sábado en París, Francia, contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

De acuerdo con AFP, los incidentes comenzaron cuando la marcha llegaba al final de su recorrido. Algunos manifestantes utilizaron martillos para desprender adoquines de las calles y lanzarlos contra los agentes. Además, al menos un artefacto incendiario fue arrojado hacia las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

Las protestas también se extendieron a otras ciudades francesas, entre ellas Toulouse y Marsella, donde se registraron enfrentamientos y momentos de tensión. Aunque gran parte de las movilizaciones transcurrió en calma, los incidentes obligaron a intervenir a las fuerzas policiales.

El Ministerio del Interior francés y la Prefectura de Policía estimaron que alrededor de 320 mil personas participaron en las movilizaciones en todo el país, de las cuales unas 70 mil se concentraron en París.

Ante el riesgo de nuevos disturbios, las autoridades desplegaron aproximadamente 70 mil policías y gendarmes en diferentes regiones de Francia. El operativo buscaba evitar que se repitieran los saqueos, incendios y enfrentamientos registrados durante las protestas del 17 de octubre.

Esta fue la tercera jornada consecutiva de movilizaciones sabatinas. El movimiento reúne a estudiantes, sindicatos y activistas de los llamados chalecos amarillos, quienes inicialmente salieron a las calles para protestar por el aumento del costo de vida, la desigualdad y las condiciones de la educación pública.

Con el paso de las semanas, las demandas también incorporaron reclamos por la actuación policial, las lesiones sufridas por manifestantes y la protección de las libertades civiles y el derecho a la protesta.

Las movilizaciones ocurren a seis meses de las elecciones presidenciales francesas, en un contexto de tensión social y preocupación de las autoridades por los llamados a realizar concentraciones no autorizadas y actos de violencia durante la noche de Halloween.