Internacional

París Registra Enfrentamientos entre Policías y Manifestantes Durante Protestas

Este es el tercer sábado de manifestaciones por el alto costo de vida y la crisis de servicios públicos

Foto: AFPFoto: AFP

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