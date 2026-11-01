Muere Rosina del Villar Casas, Dirigente de Morena en Baja California, Tras Sufrir una Caída

Rosina del Villar Casas, presidenta estatal de Morena en Baja California y exdiputada local, murió luego de sufrir una caída que complicó su estado de salud. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas tras conocerse la noticia.

La política bajacaliforniana recibió atención médica en el Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tijuana, donde permanecía después del accidente.

Su estado de salud generó preocupación entre integrantes de Morena y colaboradores de su equipo, ya que el viernes todavía había mantenido comunicación con algunas personas mediante mensajes de texto.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de la caída ni información adicional sobre las complicaciones médicas que enfrentó.

A través de un mensaje, la gobernadora de Baja California recordó a quien también formó parte de su administración.

“Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Rosina del Villar Casas”, escribió la mandataria estatal.

Del Villar Casas desarrolló parte de su trayectoria política en el ámbito legislativo y dentro del Gobierno de Baja California, además de asumir responsabilidades en la estructura de Morena.

Por su parte, representantes y militantes del partido compartieron mensajes de despedida y muestras de solidaridad con sus familiares por medio de redes sociales.