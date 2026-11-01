Sociedad

Muere Rosina del Villar Casas, Dirigente de Morena en Baja California, Tras Sufrir una Caída

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó sus condolencias a familiares

Foto: Morena Baja CaliforniaFoto: Morena Baja California

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+