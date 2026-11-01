Sociedad

Realizan Altar Monumental en la Escalinata de la Universidad de Guanajuato

sumarioEsta área es iluminada con velas y el papel picado el cual dio color a una obra dedicada a la maestra María Elena Morales, fundadora de la maestría en Administración

El altar puede admirarse hoy y mañana en Guanajuato Capital.Foto: UG

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La Universidad de Guanajuato honra a la maestra María Elena Morales con un altar monumental en sus escalinatas.

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