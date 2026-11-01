Realizan Altar Monumental en la Escalinata de la Universidad de Guanajuato

Alumnos y personal de la Universidad de Guanajuato conmemoran el Día de Muertos con un monumental altar de muertos realizado a lo largo de las escalinatas que dan vida a las tradiciones de Guanajuato Capital.

Año con año, esta ofrenda es una de las actividades más esperadas por la comunidad universitaria y el público general donde acuden personas de diferentes lugares.

En esta edición, los estudiantes y directivos dedicaron el altar de muertos a la maestra María Elena Morales, fundadora de la maestría en Administración. Además, a lo largo de cada escalón se puede admirar imágenes que tienen como referencia las leyendas de la localidad.

En cada uno de los descansos hay una dedicatoria. En esta edición agradecen a la maestra, el sol y al viento principalmente.

En la parte superior de las escalinatas, los visitantes vieron la representación de los nueve niveles que de acuerdo con la cosmovisión mexica debían atravesar las almas para llegar al Mictlán, el lugar de descanso de los muertos.

El altar estará vigente esta semana en Guanajuato Capital a lo largo del día y la noche.