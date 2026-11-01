¿De qué Murió el Bebé de El Komander a Meses de su Nacimiento?

El cantante de música regional mexicana Alfredo Ríos, conocido como El Komander, atraviesa un momento de duelo tras anunciar el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido.

La noticia se dio a conocer el viernes 30 de octubre de 2026, a través de una publicación en sus redes sociales del intérprete de corridos alterados. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece sosteniendo al pequeño en brazos.

Tras difundirse el anuncio, seguidores del cantante y figuras relacionadas con la música regional mexicana expresaron sus condolencias a la familia.

Hasta el momento, Alfredo Ríos y sus familiares no han revelado cuál fue la causa de muerte de José Eliseo ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El Komander acompañó la publicación con la frase “Descansa mi amor”, junto con una canción de su repertorio. Además, en el mensaje difundido por su equipo de trabajo se expresó:

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘El Komander’ lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz”.

El comunicado también incluyó un mensaje de despedida:

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”.

Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, es un cantante y compositor originario de Culiacán, Sinaloa, reconocido por su participación en el Movimiento Alterado, una corriente musical vinculada con los corridos alterados.

Su trayectoria dentro del regional mexicano se caracteriza por canciones relacionadas con historias del narcotráfico, personajes del crimen organizado y situaciones de violencia.

FBPT