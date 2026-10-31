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¿Qué Le Pasó a Ramón Rojo Villa, Fundador de Sonido La Changa? Esto Sabemos

La familia del músico informó que permanece en reposo por recomendación médica y pidió ignorar las versiones falsas que circulan en redes sociales

RamónEsto se sabe acerca de Ramón Rojo Villa. Foto: Facebook Oficial Sonido de La Changa
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