¿Qué Le Pasó a Ramón Rojo Villa, Fundador de Sonido La Changa? Esto Sabemos

Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, se encuentra en reposo por recomendación médica, informó su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del sonidero.

En el mensaje, dirigido al público, los medios de comunicación y sus seguidores, la familia Rojo Villa pidió no hacer caso a la información falsa que circula en redes sociales sobre el estado de salud del músico.

Asimismo, señaló que cualquier actualización relacionada con su salud será compartida únicamente mediante los canales y medios oficiales de Sonido La Changa.

La familia también agradeció las muestras de preocupación y los mensajes de las personas que han preguntado por Ramón Rojo.

Hasta el momento, el comunicado no detalla cuál es el padecimiento del sonidero ni cuánto tiempo permanecerá en reposo. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Sonido La Changa cancela presentación en Ecatepec, Edomex

Sonido La Changa canceló su presentación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, debido a problemas de salud de su fundador, Ramón Rojo Villa. A través de un comunicado, la agrupación informó que devolverá “peso por peso” el dinero pagado por el evento.

El espectáculo estaba programado para el miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas, como parte de la Noche Sonidera que cerraría el desfile inaugural del festival, organizado por el gobierno municipal de Ecatepec. En esa jornada también estaba anunciada la participación de Mexikan Sound System.

El equipo de Ramón Rojo Villa explicó que la cancelación se debe a “causas de fuerza mayor” relacionadas con la salud del fundador. En el mensaje, destacó que su bienestar es la prioridad y pidió comprensión al público que ha acompañado a Sonido La Changa durante sus 58 años de trayectoria.