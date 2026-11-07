Despega Cohete Falcon 9 de SpaceX y 'Medusa Espacial' es Visible en México

Este viernes 6 de noviembre despegó el cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E, ubicado en California, Estados Unidos, como parte de la misión USSF-432, de acuerdo con información publicada en el sitio oficial de la compañía.

El despegue inició a las 18:48 horas del centro de México y el cohete pudo observarse desde distintos puntos de la República Mexicana como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Colima.

La visibilidad dependió de las condiciones atmosféricas de cada región donde en algunas pudo verse el fenómeno conocido como 'Medusa Espacial'.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el objetivo específico de la misión. Únicamente se informó que se trata de una operación clasificada de seguridad nacional.

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La transmisión en vivo de SpaceX interrumpirá el seguimiento de la segunda etapa poco después del despegue y solo mostrará el regreso de la primera etapa a la plataforma flotante en el océano Pacífico.