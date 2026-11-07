Astronomía

Despega Cohete Falcon 9 de SpaceX y 'Medusa Espacial' es Visible en México

El lanzamiento fue a las 18:48 horas desde Complejo de Lanzamiento Espacial 4E, ubicado en California

Lanzamiento Space X en CaliforniaLanzamiento Space X en California. Foto: SpaceX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Despega Cohete Falcon 9 de SpaceX y 'Medusa Espacial' es Visible en México | N+