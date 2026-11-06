Astronomía

¿Hay Vida en Marte? Esto Revela Descubrimiento sobre el 'Planeta Rojo'

Los científicos observaron filtraciones de gas en las fallas volcánicas de Marte, en el Alba Mons, algo similar a lo que ocurre en la Tierra

Nuevo Descubrimientos sobre MarteEl hallazgo se realizó durante una misión colaborativa entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa. Foto: X @esa

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Científicos detectan cloruro de hidrógeno en Marte, indicando actividad volcánica. Este hallazgo podría significar que Marte no está geológicamente muerto. Descubre más sobre este intrigante descubrimiento.

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