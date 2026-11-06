Internacional

Houston Firma Orden para Limitar Cooperación con ICE; Alcalde Anuncia ‘Nuevo Modelo’

El alcalde John Whitmire dijo que la ciudad iría tras migrantes que representen "un peligro", no tras quienes "se ocupan de sus asuntos familiares, el trabajo y la educación"

Una persona graba un video durante una protesta contra el ICE en Houston, tras muerte del mexicano Lorenzo Salgado en julio 2026. Foto: Reuters | ArchivoUna persona graba un video durante una protesta contra el ICE en Houston, tras muerte del mexicano Lorenzo Salgado en julio 2026. Foto: Reuters | Archivo
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