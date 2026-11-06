Papa León XIV Llega a Uruguay, Primera Parada de su Gira por Sudamérica

El avión del papa León XIV aterrizó este viernes, 6 de noviembre de 2026, en Montevideo, Uruguay, para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica. El sumo pontífice dijo que se encontraba "bastante en forma" tras la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el mes pasado.

El vuelo que aterrizó a las 16:30 horas (local) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Minutos después de su arribo, el sumo pontífice bajó del avión de la compañía Ita Airways que lo trasladó desde Roma y fue recibido en la pista por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

"Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo", dijo León a periodistas a bordo del avión papal.

"Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien", afirmó.

Tras recibir honores militares y flores de manos de dos niños, le dieron también la bienvenida al país sudamericano el canciller Mario Lubetkin; el intendente del departamento (provincia) de Canelones, Francisco Legnani; el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla; el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli; y otras autoridades.

Minutos después, el sumo pontífice se trasladará a una sala de la Base Aérea número 1, donde saludará al resto de los obispos del país sudamericano, según informaron desde la Iglesia Católica de Uruguay.

Allí abordará un automóvil y comenzará un viaje que lo llevará por la rambla de Montevideo hacia la Ciudad Vieja de la capital, donde se hará una ceremonia de bienvenida que será acompañada por miles de personas.

León, de 71 años, se sometió a una operación en el hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre. Le extirparon un tumor canceroso y parte del pulmón derecho. Fue dado de alta el 17 de octubre y los médicos citados por el Vaticano dijeron que está en condiciones de viajar y que no necesita ningún tratamiento adicional.

Cuando los periodistas le preguntaron si tenía algún consejo para quienes afrontan un diagnóstico de cáncer, respondió: "Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos", dijo.

El papa fue consultado sobre si había retomado el tenis, su deporte favorito. "Todavía no, pero lo haré", respondió.

Se prevé que mañana, la visita del papa León XIV a Uruguay continuará con una misa que se llevará a cabo en horas de la mañana en la ciudad de Paysandú, ubicada a unos 370 kilómetros de la capital, mientras que por la tarde visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay.

Finalmente, encabezará una vigilia de oración que se celebrará en el estadio Centenario a las 19:00 horas (local) y en la que se esperan unas 60,000 personas.

Con informació de N+, AFP y EFE.