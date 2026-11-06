Internacional

Papa León XIV Llega a Uruguay, Primera Parada de su Gira por Sudamérica

El sumo pontífice realizará una gira de 12 días, que también incluye a Argentina y Perú; aseguró que nunca tuvo dudas sobre el viaje

El papa León XIV llega a Montevideo, UruguayEl papa León XIV llega a Montevideo, Uruguay. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con un mensaje de valentía y fe, el papa León XIV inicia su gira por Sudamérica en Uruguay tras superar una operación de cáncer. ¿Qué más dijo el pontífice? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+