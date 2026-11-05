Sociedad

Huitlacoche, el Diamante Negro de la Gastronomía Mexicana que es Temido en el Mundo

El hongo parásito que infecta a los granos de maíz es considerado una delicia en la cocina mexicana

Cultivo de huitlacocheCultivo de huitlacoche. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El huitlacoche, conocido como la comida de los dioses, transforma el maíz en una delicia culinaria en México. Con propiedades nutricionales únicas, es un tesoro que el mundo teme. ¿Te atreves a probarlo?

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