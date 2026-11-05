Sociedad

Se Manifiestan Contra Obras de Remodelación en Parque Las Auras en Lerdo, Durango

Los asistentes consideran que los trabajos pone en riesgo el espacio y señalaron que debería ser considerado como área natural protegida

Se Manifiestan Contra Obras de Remodelación en Parque Las Auras en Lerdo, DurangoCiudadanos se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación en Torreón. Foto: N+

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