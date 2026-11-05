Se Manifiestan Contra Obras de Remodelación en Parque Las Auras en Lerdo, Durango

Ciudadanos de Lerdo se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación, en Torreón, para exigir que se detengan los trabajos de remodelación en el parque Las Auras, al considerar que las intervenciones ponen en riesgo uno de los principales pulmones verdes de la Comarca Lagunera.

Los inconformes señalaron que en septiembre pasado interpusieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, del cual todavía esperan una resolución.

Aseguraron que el parque alberga árboles de más de 80 años de antigüedad, cuya pérdida no podría compensarse con nuevas plantaciones. Por ello, solicitaron que el espacio sea declarado área natural protegida y que se evite la colocación de más cemento y adoquín.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que intervengan y frenen las obras, al advertir sobre la importancia de conservar las áreas verdes ante las altas temperaturas y los efectos del cambio climático.