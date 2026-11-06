Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de un Fusil y Envoltorios de Narcóticos en Cajeme

Un fusil de asalto de los llamados 'cuerno de chivo' y 57 envoltorios con narcóticos, fueron asegurados a dos jóvenes que quedaron detenidos en Ciudad Obregón, uno de ellos de 17 años de edad.



La detención la realizó la Policía Municipal de Cajeme, en coordinación con personal de la Marina, durante recorridos de vigilancia por la calle No Reelección, donde detectaron a dos hombres en una motocicleta y uno de ellos llevaba lo que parecía ser un arma larga oculta debajo de una sudadera.



Al percatarse de la presencia de las autoridades, ambos abandonaron la motocicleta e intentaron escapar a pie; pero fueron alcanzados en el cruce de las calles Jesuitas y De Los Santiago, en la colonia Las Haciendas.



Los detenidos fueron identificados como José Alfonso 'N', de 18 años, y Johnatan Juan Carlos 'N', de 17.



Durante la revisión preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias 57 envoltorios de plástico con una sustancia granulada de color blanco, con características similares al cristal, además del fusil AK-47.



Ambos jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente junto con el arma, la presunta droga y la motocicleta asegurada para las investigaciones según su edad.