Seguridad

Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de un Fusil y Envoltorios de Narcóticos en Cajeme

La detención se realizó por la Policía Municipal durante recorridos de vigilancia en calles de la colonia Las Haciendas de Ciudad Obregón

Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de un Fusil y Envoltorios de Narcóticos en CajemeDos Jóvenes Detenidos en Posesión de un Fusil y Envoltorios de Narcóticos en Cajeme. Foto: Archivo N+

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