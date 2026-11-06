Cónsul de Estados Unidos Revela Decomiso de Fentanilo en Aguascalientes

En Aguascalientes, la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman, reveló el aseguramiento de un cargamento de fentanilo que pasaba por la carretera federal 45. El fiscal general, Manuel Alonso García, confirmó el caso, ocurrido hace aproximadamente año y medio.

Durante el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, celebrado en Aguascalientes, la cónsul Elizabeth Hoffman reveló públicamente un caso de aseguramiento de fentanilo vinculado con la entidad, donde se detectó el traslado de esta droga por la carretera federal con destino a Estados Unidos.

“Se aseguró en la frontera un cargamento con fentanilo con destino a los Estados Unidos. La Fiscalía de Aguascalientes y nuestro equipo de investigaciones y de seguridad nacional trabajaron hombro con hombro para dar con los responsables”, aseguró Elizabeth Hoffman Franolich.

Tras estas declaraciones, el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, confirmó el caso y aclaró que los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año y medio, cuando la droga era transportada por esta carretera. Precisó que se trató de un cargamento en tránsito, sin personas detenidas, y que el caso fue judicializado a través de la Fiscalía General de la República.

Aunque las autoridades reconocieron el aseguramiento, no se dio a conocer la cantidad exacta de fentanilo involucrada en este caso.