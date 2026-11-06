Seguridad

Cónsul de Estados Unidos Revela Decomiso de Fentanilo en Aguascalientes

La droga, de acuerdo con autoridades, fue asegurada hace más de un año pero no se había comentado

pastillas de FentaniloFentanilo asegurado en la frontera era transportado por la carretera federal 45. Foto: N+

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Fentanilo en tránsito: La cónsul de EE.UU. revela decomiso en Aguascalientes. Sin detenidos, el caso se judicializó.

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