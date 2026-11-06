Accidentes

Rescatan a Hombre de la Tercera Edad del Fondo de una Barranca en Puebla

Elementos de Protección Civil realizaron las labores correspondientes para salvar la vida del adulto mayor en inmediaciones de Plazas de Amalucan

Rescatan con vida a hombre que cayó a una barranca en Amalucan, Puebla.Rescatan con vida a adulto mayor de una barranca en Amalucan. Foto: PC Puebla

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Protección Civil rescata con éxito a un hombre de 60 años que había sufrido una caída en una barranca de Puebla

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