Rescatan a Hombre de la Tercera Edad del Fondo de una Barranca en Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron a Plazas de Amalucan en la ciudad de Puebla derivado al reporte de que un hombre de la tercera edad había caído a una barranca.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla llevaron acabo las labores de rescate.

Luego de un operativo de descenso y extracción con equipo especializado, el hombre de 60 años fue rescatado con vida.

El adulto mayor fue estabilizado por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

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La pronta reacción del cuerpo de emergencias logró que el hombre de la tercera edad fuera rescatado con éxito desde el fondo de la barranca de Amalucan.

Ante ello, autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier incidente lo más pronto posible a través del número de emergencias 9-1-1.

También, pide a la población que extreme precauciones en caso de caminar cerca de barrancas o zonas que representen un peligro; además, es importante que menores de edad y adultos mayores permanezcan acompañados en caso de ser necesario cruzar por esas áreas.

Horas previas a este accidente, las autoridades notificaron que un hombre había sido hallado sin vida en inmediaciones de una barranca cerca de la Central de Abasto de Puebla.

El masculino de entre 40 y 50 años se encontraba en estado de descomposición, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) intervino para llevar acabo las diligencias correspondientes.

De manera coordina con el equipo de rescate y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se llevó a acabo la extracción de los restos humanos para que posteriormente fueran trasladados al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento no han dado a conocer si ya se identificó el cadáver de la víctima, sin embargo, las autoridades ministeriales ya iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Con información de N+

MCS