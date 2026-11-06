Internacional

Trump Anuncia Cambio en su Gabinete: Stephen Miller Reemplaza a Susie Wiles

El presidente Donald Trump realizó el primer cambio en su gabinete luego del revés electoral del pasado martes

Stephen Miller, nuevo jefe de Gabinete de Donald TrumpStephen Miller, nuevo jefe de Gabinete de Donald Trump. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Stephen Miller asume como jefe de Gabinete de Trump tras la renuncia de Susie Wiles. Conoce el impacto de este cambio en la política estadounidense.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Trump Anuncia Cambio en su Gabinete: Stephen Miller Reemplaza a Susie Wiles | N+