Trump Anuncia Cambio en su Gabinete: Stephen Miller Reemplaza a Susie Wiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ascendió al polémico asesor Stephen Miller a jefe de Gabinete, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, en lugar de Susie Wiles.

Miller, quien hasta hoy se desempeñaba como jefe adjunto de Gabinete y un asesor de confianza, asumirá el cargo a partir del lunes 9 de noviembre.

En tanto que Susie Wiles será enviada al equipo de operaciones políticas del presidente estadounidense.

"Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete. Ha hecho un trabajo magnífico", dijo el mandatario vía Truth Social.

De acuerdo con Reuters, este movimiento estaba pensado desde hace meses, incluso ante un escenario adverso para los republicanos. Según la agencia, desde abril pasado, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca estaba trabajando para identificar medidas ejecutivas en materia de inmigración, aranceles, costos de la vivienda y gasto federal para que acaben sin la aprobación del Congreso.

¿Quién es Stephen Miller?

Miller es uno de los principales artífices de las políticas migratorias de línea dura de la administración de Donald Trump. Es uno de los asesores más cercanos y de mayor antigüedad del republicano, a quien se unió como redactor de discursos durante su improbable campaña presidencial de 2016.

Miller es un antiguo asesor del intransigente ex senador Jeff Sessions, republicano por Alabama, quien se desempeñó como el primer fiscal general de Trump.

¿Por qué renunció Susie Wiles?

Susie Wiles presentó su renuncia a Donald Trump el jueves por la noche, según informó una persona familiarizada con los hechos a la agencia AP. Destacó que, bajo condición de anonimato, para describir la conversación privada.

En sus redes sociales, Trump elogió a Wiles y afirmó que continuaría trabajando para su organización política.

Wiles también publicó un comunicado en las redes sociales el viernes.

En la misiva se dijo honrado de asumir el cargo y adelantó que reforzará la frontera y a reducir los impuestos a los estadounidense

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida. Me enorgullece haber formado parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos hasta fortalecer nuestra economía y priorizar los intereses de Estados Unidos”, declaró Wiles en una publicación en redes sociales poco después del anuncio de Trump. Añadió que su compromiso con “el presidente y la misión” no cambiará.

TLS