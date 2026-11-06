Internacional

Destino 2026: Así Votaron los Estadounidenses en la Elección Intermedia

El presidente Donald Trump no apareció en las boletas, pero su imagen sí impactó en la manera en que decidieron los norteamericanos

Personas en sede de Kansas, durante la votación el 3 de noviembre 2026.Personas en sede de Kansas, durante la votación el 3 de noviembre 2026. Foto: AP
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