Seguridad

Aseguran Combustible Ilícito tras Operativo en Inmueble de El Hongo en Tecate

Agentes de la FESC y personal militar aseguraron seis bidones y dos tambos con hidrocarburo en la colonia Luis Echeverría

Unidades patrulla de la FESC resguardando el perímetro del predioUnidades patrulla de la FESC resguardando el perímetro del predio | Foto: N+

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