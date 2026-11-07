Aseguran Combustible Ilícito tras Operativo en Inmueble de El Hongo en Tecate

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), aseguraron recipientes con hidrocarburo y resguardaron un inmueble en la zona de El Hongo.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 14:50 horas del pasado jueves 5 de noviembre, sobre la calle México, en la colonia Luis Echeverría, cuando los agentes estatales y militares realizaban patrullajes de vigilancia y prevención.

Durante el recorrido, las fuerzas de seguridad observaron diversos contenedores expuestos en un predio. Al aproximarse para realizar la inspección, localizaron seis bidones amarillos con capacidad de 20 litros cada uno y dos tambos azules de 200 litros, además de una manguera transparente.

Al constatar que uno de los recipientes carecía de tapadera, los elementos confirmaron que en su interior se almacenaba hidrocarburo presuntamente ilícito. Ante el hallazgo, las corporaciones procedieron al resguardo del inmueble.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo la investigación que permita ingresar formalmente al inmueble y realizar el deslinde de responsabilidades.

JMR