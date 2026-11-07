Medio Ambiente

Marea Roja en Veracruz: Cierran Cinco Playas del Estado Como Medida Precautoria

Al norte del estado, autoridades sanitarias confirmaron que el acceso a distintas costas fue prohibido mientras dure la contingencia

Marea Roja en Veracruz; Cierran Cinco Playas Como Medida PrecautoriaAutoridades prohibieron la recolección, comercialización y consumo de moluscos locales mientras dure la contingencia. Foto: Google Maps | Juan Manuel Cruz

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Marea roja en Veracruz: 5 playas cerradas en Tecolutla. Inhalar biotoxinas puede irritar tus vías respiratorias.

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