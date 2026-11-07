Marea Roja en Veracruz: Cierran Cinco Playas del Estado Como Medida Precautoria

La Secretaría de Salud de Veracruz (SSAVER) determinó el cierre precautorio e inmediato de por lo menos cinco playas del municipio de Tecolutla, al norte del estado, ante el riesgo sanitario asociado al fenómeno de marea roja.

A través del oficio, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRS) informó que, derivado de las actividades de supervisión, monitoreo microbiológico y análisis técnicos realizados desde el 30 de octubre, se detectaron señales de alerta por marea roja.

El documento refiere que durante las evaluaciones se identificaron aerosoles con biotoxinas marinas, liberadas por algas microscópicas al romperse por el movimiento del oleaje, y su inhalación puede provocar irritación de las vías respiratorias y tos de diversa intensidad.

La restricción preventiva se aplica en las playas Virgen, Tecolutla, Paraíso, Palmas del Mar y Casitas II. Por su parte, la Secretaría de Salud recomendó a las autoridades municipales implementar las siguientes medidas.

Restringir el acceso a las playas afectadas y establecer perímetros sanitarios, así como instalar banderas rojas y señales de advertencia a bañistas y prohibir la recolección, comercialización y consumo de moluscos locales (ostiones, almejas y mejillones) mientras dure la contingencia.