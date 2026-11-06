Encuentran Otro Manatí Muerto en el Río Coatzacoalcos; Suman Cuatro Durante 2026

Un ejemplar de manatí fue encontrado flotando sin vida en el afluente del río Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana.

Según los primeros reportes el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades de Protección Civil que confirmaron el hallazgo.

Con este caso, suman cuatro manatíes encontrados muertos en el río Coatzacoalcos en lo que va de 2026, una situación que mantiene la atención sobre las condiciones en las que se encuentra esta especie en la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte del ejemplar y no se ha informado si se realizarán estudios para determinar qué provocó su fallecimiento. El hallazgo fue durante la mañana de este viernes 6 de noviembre.