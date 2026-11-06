Medio Ambiente

Encuentran Otro Manatí Muerto en el Río Coatzacoalcos; Suman Cuatro Durante 2026

El hallazgo fue confirmado por autoridades en el afluente al sur de la entidad, aunque no se han precisado las circunstancias del deceso

Cuarto manatí muerto hallado en el río Coatzacoalcos durante 2026Cuarto manatí muerto hallado en el río Coatzacoalcos durante 2026. Foto: N+

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Cuarto manatí muerto en el río Coatzacoalcos en 2026. Las autoridades investigan las causas de los fallecimientos

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