Hallan Cuerpo sin Vida Flotando en Río Pantepec, al Norte de Veracruz

El cuerpo sin vida de una persona que flotaba en las aguas del río Pantepec fue localizado a la altura de la ribera del ejido Jardín, en el municipio de Álamo Temapache, perteneciente a la zona norte de la entidad.

Hasta este momento, se desconoce la identidad de la persona que fue localizada sin vida, por lo que las autoridades ministeriales arribaron al sitio del hallazgo y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la persona será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se realice la necropsia correspondiente de ley y determinar así las causas de su fallecimiento.

Asimismo, se desconoce si este hecho corresponde a un accidente o a un hecho de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes lleven a cabo las indagatorias para esclarecer este hallazgo.