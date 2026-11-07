Accidentes

Hallan Cuerpo sin Vida Flotando en Río Pantepec, al Norte de Veracruz

Una persona sin identificar fue encontrada en un afluente del municipio de Álamo Temapache. Autoridades buscan esclarecer los hechos

Hallan Cuerpo sin Vida Flotando en Río Pantepec, al Norte de VeracruzAutoridades buscan determinar las causas de la muerte y la identidad de la víctima. Foto: Archivo | N+

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Descubren cuerpo flotando en el río Pantepec, en Veracruz. Identidad y causa de muerte aún desconocidas. Las autoridades trabajan para esclarecer este suceso.

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