INE Designa a Más de 200 Mandos de Juntas Distritales Ejecutivas tras 'Estrictos Filtros'

Luego de un proceso de selección, el INE aprobó designar a 205 personas para ocupar diversos cargos y puestos en las Juntas Distritales Ejecutivas de todo el país, con la finalidad de atender las necesidades derivadas del Proceso Electoral Federal; estos son los detalles.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que esta determinación fortalece la estructura técnica y operativa de los órganos desconcentrados, cubriendo vacantes correspondientes a los siguientes cargos: Vocalías Secretariales, de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Registro Federal de Electores, así como jefaturas de oficina de seguimiento y análisis.

Según las autoridades, el proceso de selección destacó por la aplicación de “estrictos filtros”. En total se inscribieron 29 mil 342 aspirantes, de los cuales 11 mil 646 presentaron la evaluación de conocimientos y pasaron a la siguiente fase (verificación de requisitos, psicométricos y entrevistas).

Además, de las 209 plazas vacantes iniciales, solo se designaron 205, debido a que cuatro personas declinaron. “(Las) Cuatro plazas permanecerán libres, las cuales serán objeto de nuevos ofrecimientos y serán cubiertas próximamente mediante la lista de reserva”, señaló el INE.

Para estas vacantes se procuró la paridad sustantiva, destacando esquemas de alternancia paritaria y el criterio combinado que destinó al menos el 70 % de las plazas a mujeres.

“Los nombramientos surten efecto a partir del 16 de noviembre de 2026 y del 1 de diciembre de 2026, asegurando con ello la integración plena del personal calificado para las actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027”, puntualizó en un comunicado.

Las Juntas Distritales Ejecutivas son muy importantes para el funcionamiento del INE, debido a que es en estos órganos desconcentrados donde se encargan de coordinar y ejecutar tareas técnicas y operativas a nivel local. En México hay 300 distritos electorales federales.

Su trabajo se divide entre las actividades en los periodos electorales y la operación cotidiana. En el primer caso se encargan de seleccionar y capacitar a miles de ciudadanos para ser funcionarios de casillas. También revisan y proponen lugares para la instalación de las casillas, así como realizan la custodia y distribución de boletas antes y después de los comicios.

Mientras que en su operación cotidiana se encargan de los Módulos de Atención Ciudadana, donde se realizan los trámites relacionados con la credencial de elector. Dan mantenimiento de la cartografía y el padrón nominal de electores, y realizan programas de promoción de valores democráticos en escuelas y comunidades.

EPP