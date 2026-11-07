Política

INE Designa a Más de 200 Mandos de Juntas Distritales Ejecutivas tras 'Estrictos Filtros'

Las personas que se integran son para reforzar la operación territorial de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027

Fachada de la sede nacional del INE ubicada en la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro
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